В чем заключается ведущая роль промышленного производства
География
В чем заключается ведущая роль промышленного производства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В том что это обеспечение людей всем необходимым(едой,одеждой,бытовыми продуктами,гаджетами,помощниками(или роботами)и т.д.)
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