По каким причинам нравится Алые паруса. ( 3 причины )

Литература
По каким причинам нравится Алые паруса. ( 3 причины )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Романтичность. Легкость чтения. Красочное описание. Чувственность. Искренность героев.
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