Исследуйте функцию и постройте ее график f(x)=3x+4

Алгебра
Исследуйте функцию и постройте ее график f(x)=3x+4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=3х+4 построить можно по точкам (0;4) и ( -2; -2) линейная. возрастающая на всей области определения. которая бесконечна как и область значений. Максимума-минимума нет
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