Сочинение,описание действий предмета

Гость: Гость:

Мне всегда нравится наблюдать, как мой брат Женя готовит уроки. Он очень аккуратный и прилежный мальчик, поэтому обычно садится за занятия в одно и то же время – после того, как пообедает и немного отдохнет. Все, что Женя делает, он делает терпеливо и аккуратно. Сначала Женя берет свой портфель и достает оттуда учебники, тетрадки, дневник и пишущие принадлежности. Он кладет все это на стол и открывает дневник, чтобы уточнить, какое задание задали на следующий день. Затем он сортирует учебники и тетрадки, пряча в стол те, которые ему пока не нужны, и достает необходимые. Затем он включает настольную лампу и поудобней устраивается на стуле. Некоторое время Женя будто размышляет, с чего начать. И тогда его личико становится очень серьезным. Затем он принимает решение и открывает первый учебник. Берет тетрадку и ручку. Тщательно вчитывается в задание, беззвучно проговаривая его, а губы при этом шевелятся. Женя учится в третьем классе, поэтому пишет еще медленно, усердно выводя неровные буквы. Он не любит зачеркивать, если пишет с ошибкой, а пользуется корректором. Женя сильно встряхивает его несколько раз, будто градусник, а потом, закусив губу, замазывает ошибку, видимо, стараясь сделать исправление как можно менее заметным. Затем он откидывается на спинку стула, ждет пару минут, дует на тетрадку ,чтобы ускорить высыхание. Убедившись, что все готово, Женька аккуратно выводит правильную букву в слове. Иногда Жене нужна помощь. Тогда он зовет меня или маму и просит объяснить ему непонятное в примере или задаче. Женина аккуратность и трудолюбие помогают ему получать хорошие оценки в школе.