Стороны треугольника ABC связаны неравенствами ABgt;BCgt;AC.Сравните углы этого треугольника и выясните, Может ли угол A быть тупым.
Геометрия
Стороны треугольника ABC связаны неравенствами ABgt;BCgt;AC.Сравните углы этого треугольника и выясните, Может ли угол A быть тупым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме о большем угле треугольника выясняем, что против большей стороны АВ лежит больший угол С. Соответственно, угол А больше угла В и меньше угла С, т.е . Нет, не может)если и будет тупой угол в треугольнике, то только угол С)потому что он больший)а в треугольнике не могут быть 2 тупых угла)
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