У Серёжи было 176 рублей, он купил альбом за 52 руб. и 3 карандаша по 21 руб. каждый. Сколько Сережа получит Сдачу? помогите пожалуйста.

Математика

У Серёжи было 176 рублей, он купил альбом за 52 руб. и 3 карандаша по 21 руб. каждый. Сколько Сережа получит Сдачу? помогите пожалуйста.

Автор: Гость