У Серёжи было 176 рублей, он купил альбом за 52 руб. и 3 карандаша по 21 руб. каждый. Сколько Сережа получит Сдачу? помогите пожалуйста.
Математика
У Серёжи было 176 рублей, он купил альбом за 52 руб. и 3 карандаша по 21 руб. каждый. Сколько Сережа получит Сдачу? помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
176-(52+3*21)=62 рубля здача
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