От двух пристаней А и В, расстояние между которыми 120 км, в одном и том же направлен??и отплыли одновременно катер и теплоход: от пристани А – катер, а от пристани В – теплоход. Скорость теплохода 35 км/ч. Какова скорость кате...

Математика

От двух пристаней А и В, расстояние между которыми 120 км, в одном и том же направлен??и отплыли одновременно катер и теплоход: от пристани А – катер, а от пристани В – теплоход. Скорость теплохода 35 км/ч. Какова скорость катера, если он догнал теплоход через 5 часов?

Автор: Гость