От двух пристаней А и В, расстояние между которыми 120 км, в одном и том же направлен??и отплыли одновременно катер и теплоход: от пристани А – катер, а от пристани В – теплоход. Скорость теплохода 35 км/ч. Какова скорость кате...
Математика
От двух пристаней А и В, расстояние между которыми 120 км, в одном и том же направлен??и отплыли одновременно катер и теплоход: от пристани А – катер, а от пристани В – теплоход. Скорость теплохода 35 км/ч. Какова скорость катера, если он догнал теплоход через 5 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120:5=24(км/ч) скорость сближения 2) 24+35=59(км/ч) скорость катера
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