Найди значение выражения 120:4+2*3 Измени порядок действий в этом выражении с помощью скобок так, чтобы его значение стало равно 60; 90; 12.

Математика

Найди значение выражения 120:4+2*3 Измени порядок действий в этом выражении с помощью скобок так, чтобы его значение стало равно 60; 90; 12.

Автор: Гость