Найди значение выражения 120:4+2*3 Измени порядок действий в этом выражении с помощью скобок так, чтобы его значение стало равно 60; 90; 12.

Математика
Найди значение выражения 120:4+2*3 Измени порядок действий в этом выражении с помощью скобок так, чтобы его значение стало равно 60; 90; 12.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30+6=36 120:(4+8*3)=12 120:(4+2)*3=60
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