Какое окончание у слова ГОЛЫХ

Русский язык
Какое окончание у слова ГОЛЫХ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове голых окончание ых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значение выражения 120:4+2*3 измени порядок действий в этом выражении с помощью скобок так чтобы его значение стало равно 60,96,12.
Ответить
Русский язык
Постелишь или постелешь
Ответить
Математика
Напишите с решением помогите плиз алгебра 8 класс
Ответить
Математика
От двух пристаней А и В, расстояние между которыми 120 км, в одном и том же направлен??и отплыли одновременно катер и теплоход: от пристани А – кат...
Ответить
Математика
У Серёжи было 176 рублей, он купил альбом за 52 руб. и 3 карандаша по 21 руб. каждый. Сколько Сережа получит Сдачу? помогите пожалуйста.
Ответить