Какое окончание у слова ГОЛЫХ
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Какое окончание у слова ГОЛЫХ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове голых окончание ых
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