Русский язык 2к.сачинение весна четыре предложения
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Русский язык 2к.сачинение весна четыре предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весна так хороша! Весь снег тает мигом.Медведи из берголог выходят.Птицы под окном чирикают.И погода хороша:3
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