ПОМОГИТЕ ПЛЗ ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ А.К.Саврасова 15 придложений пример??о плз
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ПОМОГИТЕ ПЛЗ ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ А.К.Саврасова 15 придложений пример??о плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Художник Соврасов написал картину "Грачи прилители"на картине Соврасов показывет что наступила весна некоторых местах уже расстаел снег появились проталены с дереев сошол весь снег дни стали теплее и поэтому прители грачи .
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