Пожалуйста замените числа слова и согласуя их с существительными. Площадь в 375 квадратных метров. Высота 2750 метров. контейнер с 1243 килограммами яблок.Школьная библиотека пополнилась в этом году 570 книгами.Атлет поднял шта...

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Пожалуйста замените числа слова и согласуя их с существительными. Площадь в 375 квадратных метров. Высота 2750 метров. контейнер с 1243 килограммами яблок.Школьная библиотека пополнилась в этом году 570 книгами.Атлет поднял штангу весом 139 килограммов. Если к 289 прибавить 311, то получится ровно 600. Фруктовый сад разбит на 590 гектарах. Если из 2791вычесть 1457, то останется 1334.

Автор: Гость