Пожалуйста замените числа слова и согласуя их с существительными. Площадь в 375 квадратных метров. Высота 2750 метров. контейнер с 1243 килограммами яблок.Школьная библиотека пополнилась в этом году 570 книгами.Атлет поднял шта...
Русский язык
Пожалуйста замените числа слова и согласуя их с существительными. Площадь в 375 квадратных метров. Высота 2750 метров. контейнер с 1243 килограммами яблок.Школьная библиотека пополнилась в этом году 570 книгами.Атлет поднял штангу весом 139 килограммов. Если к 289 прибавить 311, то получится ровно 600. Фруктовый сад разбит на 590 гектарах. Если из 2791вычесть 1457, то останется 1334.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ... в триста семьдесят пять ... 2. ... две тысячи семьсот пятьдесят ... 3. ... одной тысячью двумястами сорока тремя ... 4. ... пятьюстами семидесятью книгами. 5. ... сто тридцать девять ... 6. ... двумстам восьмидесяти девяти прибавить триста одиннадцать, то получится ровно шестьсот. 7. ... пятистах девяноста гектарах. 8. ... из двух тысяч семьсот девяноста одного вычесть одну тысячу четыреста пятьдесят семь, то останется одна тысяча триста тридцать четыре.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Complete the sentences with prepositions, where necessary. 1.Our parents and our teachers influence__________our lives a lot. 2.how is your g...