Пустельга может развить скорость 300 км в час во время охоты птица находилась в так??м полете 5 минут какое растояние она пролетела

Математика

Пустельга может развить скорость 300 км в час во время охоты птица находилась в так??м полете 5 минут какое растояние она пролетела

Автор: Гость