Пустельга может развить скорость 300 км в час во время охоты птица находилась в так??м полете 5 минут какое растояние она пролетела
Математика
Пустельга может развить скорость 300 км в час во время охоты птица находилась в так??м полете 5 минут какое растояние она пролетела
Ответ(ы):
Гость:
5 мин = 1/12 ч (км) Ответ: пустельга пролетает 25 км.
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