Путь длиной 1600м от станции до своего участка дачник прошёл со скоростью 100м/мин . С??олько времени он затратил на дорогу?

Математика
Путь длиной 1600м от станции до своего участка дачник прошёл со скоростью 100м/мин . С??олько времени он затратил на дорогу?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1600:100=16(минут) затратил
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