Путь длиной 1600м от станции до своего участка дачник прошёл со скоростью 100м/мин . С??олько времени он затратил на дорогу?

Математика

Путь длиной 1600м от станции до своего участка дачник прошёл со скоростью 100м/мин . С??олько времени он затратил на дорогу?

Автор: Гость