Найди в толковом словаре пять устаревших слов и запиши их вместе с примерами 1. 2. 3. 4. 5.
Русский язык
Найди в толковом словаре пять устаревших слов и запиши их вместе с примерами 1. 2. 3. 4. 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АГАРЯНЕ - потомки Исмаила, сына Агари, наложницы Авраама, иносказательно - кочевые восточные племена. АБИЕ - скоро, тотчас, внезапно, сразу, вдруг, немедля; "да возвратятся абие" - да будут немедля обращены назад. АДАМАНТОВЫЙ - твердый; крепкий; драгоценный. АЛКАТИ - голодать; хотеть есть, сильно желать чего-либо. Примечание: символически - испытывать нужду в получении знаний. БАЯТЬ - говорить, сказывать.
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