Решите уравнение 4(х-8)=-5 Решите уравнение 6(5-х)=-8х-7 Найдите значение выражения -15+12:(-4) (-14+2):(-6) 15:(9-12)

Алгебра
Решите уравнение 4(х-8)=-5 Решите уравнение 6(5-х)=-8х-7 Найдите значение выражения -15+12:(-4) (-14+2):(-6) 15:(9-12)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(5-х)=-8х-7 30-6х=-8х-7 8х-6х=-30-7 2х=-37 х=-37:2 х=-18.5
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