Дана арифметическая прогрессия 6,2,-2,... Найдите сумму семи ее членов, начиная с четвертого и заканчивая десятым.
Математика
Дана арифметическая прогрессия 6,2,-2,... Найдите сумму семи ее членов, начиная с четвертого и заканчивая десятым.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1 = 6 d = 2-6 = -4 S3 = (2*6+(-4)*2)/2*3 = 6 S10 = (2*6+(-4)*9)/2*10 = -120 S10-S3 = -120-6 = -126
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