Дана арифметическая прогрессия 6,2,-2,... Найдите сумму семи ее членов, начиная с четвертого и заканчивая десятым.

Математика

Дана арифметическая прогрессия 6,2,-2,... Найдите сумму семи ее членов, начиная с четвертого и заканчивая десятым.

Автор: Гость