Наших,в, соловья, живут
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Наших,в, соловья, живут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что делать-то? Составить предложение? Тогда вот: соловья живут в наших "скворечниках"
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