Как Вы можете прокомментировать определение " учитель - это лицо , которое учит,обучает. ( нужно для сочинения )

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Как Вы можете прокомментировать определение " учитель - это лицо , которое учит,обучает. ( нужно для сочинения )

Автор: Гость