Как Вы можете прокомментировать определение " учитель - это лицо , которое учит,обучает. ( нужно для сочинения )
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Как Вы можете прокомментировать определение " учитель - это лицо , которое учит,обучает. ( нужно для сочинения )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учитель дает новые знания, передает опыт младшему поколению. Учитель помогает освоить новые навыки в разных сферах жизни.
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