Определите падежи у слов:Любого, самое, самого, сами, сам, всяким, свой, самый, весь, самому. Определите пожалуйста падежи.
Русский язык
Определите падежи у слов:Любого, самое, самого, сами, сам, всяким, свой, самый, весь, самому. Определите пожалуйста падежи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любого- родительный падеж. Самое- именительный падеж. Самого- родительный падеж. Сами- винительный падеж. Сам- именительный падеж. Всяким- творительный падеж. Свой- именительный Самый- творительный падеж. Весь- творительный падеж. Самому- дательный падеж.
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