Определите падежи у слов:Любого, самое, самого, сами, сам, всяким, свой, самый, весь, самому. Определите пожалуйста падежи.

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Определите падежи у слов:Любого, самое, самого, сами, сам, всяким, свой, самый, весь, самому. Определите пожалуйста падежи.

Автор: Гость