ГЕОМЕТРИЯ ПОМОГИТЕ ПОЖУЛЙСТА

Геометрия
ГЕОМЕТРИЯ ПОМОГИТЕ ПОЖУЛЙСТА
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Гость:
Ответ: 1,4 1:180-22-68=90 4: он смежен с углом треугольника
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