ГЕОМЕТРИЯ ПОМОГИТЕ ПОЖУЛЙСТА
Геометрия
ГЕОМЕТРИЯ ПОМОГИТЕ ПОЖУЛЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 1,4 1:180-22-68=90 4: он смежен с углом треугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Иной раз в начале осени выдается редкий денек он весь будто вылит из голубого стекла прозрачно синеет дальний лес березки на косогоре стоят тонкие ...
Математика
Биология
Проведите наблюдение за выкармливанием птенцов волнистыми попугайчиками 1)отмет??те время начала насиживания яиц 2)запишите,как ведут себя птицы во...
Математика
53.реши уравнения с коментированием по компонентам действий: а)64+36÷(х*3-15)=79 б)124-24*(480÷х-56)=28 помогите умаляю