Иной раз в начале осени выдается редкий денек он весь будто вылит из голубого стекла прозрачно синеет дальний лес березки на косогоре стоят тонкие и прямые, как белые свечки синева неба, синяя даль, блеск солнца и разноцветный ...

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Иной раз в начале осени выдается редкий денек он весь будто вылит из голубого стекла прозрачно синеет дальний лес березки на косогоре стоят тонкие и прямые, как белые свечки синева неба, синяя даль, блеск солнца и разноцветный убор лесов-все это походит на какой - то сказочный праздник, на последний привет уходящего лета. разделите текст на предложения, укажите род прилагательных в единственном числе.

Автор: Гость