Иной раз в начале осени выдается редкий денек он весь будто вылит из голубого стекла прозрачно синеет дальний лес березки на косогоре стоят тонкие и прямые, как белые свечки синева неба, синяя даль, блеск солнца и разноцветный ...
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Иной раз в начале осени выдается редкий денек он весь будто вылит из голубого стекла прозрачно синеет дальний лес березки на косогоре стоят тонкие и прямые, как белые свечки синева неба, синяя даль, блеск солнца и разноцветный убор лесов-все это походит на какой - то сказочный праздник, на последний привет уходящего лета. разделите текст на предложения, укажите род прилагательных в единственном числе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иной раз в начале осени выдаётся редкий денёк. Он весь будто вылит из голубого стекла. Прозрачно синеет дальний лес. Берёзки на косогоре стоят тонкие и прямые, как белые свечки. Синева неба, синяя даль, блеск солнца и разноцветный убор лесов. Всё это походит на какой - то сказочный праздник, на последний привет уходящего лета. Род прилагательных: редкий - м.р; голубого - ср.р; дальний - м.р; синяя - ж.р; разноцветный - м.р; сказочный - м.р; последний - м.р
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