Путь от дома до школы равен 1,1 км. Девочка проходит этот путь за 0,25 ч. С какой скоростью идет девочка? УСЛОВИЕ к задаче нужно.

Математика

Путь от дома до школы равен 1,1 км. Девочка проходит этот путь за 0,25 ч. С какой скоростью идет девочка? УСЛОВИЕ к задаче нужно.

Автор: Гость