Путь от дома до школы равен 1,1 км. Девочка проходит этот путь за 0,25 ч. С какой скоростью идет девочка? УСЛОВИЕ к задаче нужно.
Математика
Путь от дома до школы равен 1,1 км. Девочка проходит этот путь за 0,25 ч. С какой скоростью идет девочка? УСЛОВИЕ к задаче нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,1 : 0,25 = 110 : 25 = 4,4 (км/ч) Ответ: 4,4 км/ч.
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