Put the other words from the box in Exercise 1a in this puzzle. Write some clues

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Put the other words from the box in Exercise 1a in this puzzle. Write some clues
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где фотка или тебе нужен перевод? Если да то так. Короче нужно вставить слова которые там дану в пропущенные места!
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