Put the other words from the box in Exercise 1a in this puzzle. Write some clues
Английский язык
Put the other words from the box in Exercise 1a in this puzzle. Write some clues
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где фотка или тебе нужен перевод? Если да то так. Короче нужно вставить слова которые там дану в пропущенные места!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите: 1.Мальчик и девочка измеряли шагами расстояние 143 м,20 раз их шаги совпадал??.Шаг мальчика 65 см.Чему равна длина шага девочки? 2.Для ...
Математика
18 миллиметр минус 1 сантиметров 8 миллиметров плюс 5 сантиметров равно сколько 3 са??тиметров 10 миллиметров и 4 сантиметров равно сколько 34 милл...
Математика
Қазақ тiлi
Другие предметы