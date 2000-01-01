Решите? 1.Мальчик и девочка измеряли шагами расстояние 143 м,20 раз их шаги совпадал??.Шаг мальчика 65 см.Чему равна длина шага девочки? 2.Для нумерации страниц книги потребовалось всего 1392 цифры.Сколько страниц в книге?

Математика

Решите? 1.Мальчик и девочка измеряли шагами расстояние 143 м,20 раз их шаги совпадал??.Шаг мальчика 65 см.Чему равна длина шага девочки? 2.Для нумерации страниц книги потребовалось всего 1392 цифры.Сколько страниц в книге?

Автор: Гость