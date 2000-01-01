Решите? 1.Мальчик и девочка измеряли шагами расстояние 143 м,20 раз их шаги совпадал??.Шаг мальчика 65 см.Чему равна длина шага девочки? 2.Для нумерации страниц книги потребовалось всего 1392 цифры.Сколько страниц в книге?

Математика
Решите? 1.Мальчик и девочка измеряли шагами расстояние 143 м,20 раз их шаги совпадал??.Шаг мальчика 65 см.Чему равна длина шага девочки? 2.Для нумерации страниц книги потребовалось всего 1392 цифры.Сколько страниц в книге?
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На 2 задание  ключевое слово нумерация ответ:1392
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