Решите? 1.Мальчик и девочка измеряли шагами расстояние 143 м,20 раз их шаги совпадал??.Шаг мальчика 65 см.Чему равна длина шага девочки? 2.Для нумерации страниц книги потребовалось всего 1392 цифры.Сколько страниц в книге?
Математика
Решите? 1.Мальчик и девочка измеряли шагами расстояние 143 м,20 раз их шаги совпадал??.Шаг мальчика 65 см.Чему равна длина шага девочки? 2.Для нумерации страниц книги потребовалось всего 1392 цифры.Сколько страниц в книге?
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На 2 задание ключевое слово нумерация ответ:1392
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