За школой был пруд с чистой водой и песчаным пляжем разобрать по члена предложени?? и частям речи
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За школой был пруд с чистой водой и песчаным пляжем разобрать по члена предложени?? и частям речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За-предлог, школой- дополнение сущ. , был- глагол сказуемое, пруд- сущ. Подледашее. с - предлог, чистой-прилаг. определение, водой - сущ. дополнение, песчаным- прилаг. определение, пляжем - дополнение. Сущ Вроде так
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