Помогите. Зачеркни лишнее географическое название в каждом перечислении. а) Балтийское море, Каспийское море, Белое море, Охотское море. б) Волга, Обь, Байкал, Лена. в) Байкал, Ладога, Онего, Свирь. что вычеркнуть из груп

Окружающий мир
Помогите. Зачеркни лишнее географическое название в каждом перечислении. а) Балтийское море, Каспийское море, Белое море, Охотское море. б) Волга, Обь, Байкал, Лена. в) Байкал, Ладога, Онего, Свирь. что вычеркнуть из груп
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотское море,обь,онего
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