Вырази центнеры в тоннах .40ц,90ц,30ц,100ц,230ц.
Математика
Вырази центнеры в тоннах .40ц,90ц,30ц,100ц,230ц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 тонна = 10 ц 40:10=4 тонны 90:10=9 т 30:10=3 т 100:10=10 т 230:10=23 тонны
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