Путешествуя на поезде ваня заметил что впереди его вагона 8 вагонов а за его вагон??м ещё 11 вагонов. сколько всего вагонов в поезде

Математика

Путешествуя на поезде ваня заметил что впереди его вагона 8 вагонов а за его вагон??м ещё 11 вагонов. сколько всего вагонов в поезде

Автор: Гость