Путешествуя на поезде ваня заметил что впереди его вагона 8 вагонов а за его вагон??м ещё 11 вагонов. сколько всего вагонов в поезде
Математика
Путешествуя на поезде ваня заметил что впереди его вагона 8 вагонов а за его вагон??м ещё 11 вагонов. сколько всего вагонов в поезде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+11+1= 20 вагонов (8 спереди, 11 сзади и 1, в котором он едет)
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