Пж помогите Н1243...представте число в виде десятичной дроби, если возможно:

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Для представления обыкновенной дроби в виде десятичной необходимо числитель разделить на знаменатель. По результату деления смотрим - если значение частного представляет из себя бесконечную десятичную дробь, то представить обыкновенную дробь в виде десятичной без округления невозможно. Если при делении получаем бесконечную дробь с периодом, то её можно представить в виде десятичной, заключив период дроби в скобки. Решаем: 1 5/6 = 1,8(3) - результат бесконечная периодическая десятичная дробь. 9/20 = 0,45 2 3/8 = 2,375 4/15=0,2(6) 2/125=0,016 3 4/5 = 3,8 5 8/21 = 5,(380952) 61/600 = 0,101(6)