Пж помогите падеж причастия: Отмечающее.

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Пж помогите падеж причастия: Отмечающее.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- ОТМЕЧАЮЩИЙ Морфологические признаки: 1разряд причастия (действительное, страдательное); - ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 2признаки глагола: вид, возвратность, время; - НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД, НЕВОЗВРАТНОЕ, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 3признаки прилагательного: атолько для страдательных причастий – полная / краткая форма; бдля всех причастий – число, род (в единственном числе), падеж (в полной форме). - МНОЖЕСТВЕННОЕ, -,ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ IIIРоль в предложении (каким членом предложения является причастие в данном предложении). - ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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