Пж помогите падеж причастия: Отмечающее.

Гость: Гость:

- ОТМЕЧАЮЩИЙ Морфологические признаки: 1разряд причастия (действительное, страдательное); - ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 2признаки глагола: вид, возвратность, время; - НЕСОВЕРШЕННЫЙ ВИД, НЕВОЗВРАТНОЕ, НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 3признаки прилагательного: атолько для страдательных причастий – полная / краткая форма; бдля всех причастий – число, род (в единственном числе), падеж (в полной форме). - МНОЖЕСТВЕННОЕ, -,ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ IIIРоль в предложении (каким членом предложения является причастие в данном предложении). - ОПРЕДЕЛЕНИЕ