Пж решите!!!!!!!!!!!
Математика
Пж решите!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Компюторная версия: /// умножаем все на 4 x-2y=-4 2y=4+x -------------------------- y=kx+b ---------------------------- k=1/2 b=4 Мобильная версия: 1x/4 - 1y/2=-1 ///умножаем все на 4 x-2y=-4 2y=4+x y=4+x/2 -------------------------- y=kx+b ---------------------------- k=1/2 b=4
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