Пж решите!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

Компюторная версия: /// умножаем все на 4 x-2y=-4 2y=4+x -------------------------- y=kx+b ---------------------------- k=1/2 b=4 Мобильная версия: 1x/4 - 1y/2=-1 ///умножаем все на 4 x-2y=-4 2y=4+x y=4+x/2 -------------------------- y=kx+b ---------------------------- k=1/2 b=4