Қасық азық қазақ ақ бақ асық қатыстырып сойлем дер жазу

Қазақ тiлi
Қасық азық қазақ ақ бақ асық қатыстырып сойлем дер жазу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қазақ халқы еңбектеніп үйіне азық-түлік алып келген.Бұндай әлі күнге дейін жалғасып келеді.Олар бұрынғы кезде ағаш қасықпен тамақтанған. Асық ойынын барлығы ойнады десекте болады.Олардың барінін бақтары болған ол жерлерге картоп гул артурлы оздерине керекті заттарды еккен
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