Как решить уравнения? 67-21*у=25,83+29*х=982
Математика
Как решить уравнения? 67-21*у=25,83+29*х=982
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67-21*у=25 -21 *у=25-67 -21*у=-42 у=-42/(-21) у=2 Ответ: 2 83+29*х=982 29*х=982-83 29*х=899 х=899/29 х=31 Ответ: 31
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