Какую минимальную скорость необходимо сообщить телу вблизи поверхности земли, чтобы оно выбралось из потенциальной ямы?

Физика

Какую минимальную скорость необходимо сообщить телу вблизи поверхности земли, чтобы оно выбралось из потенциальной ямы?

Автор: Гость