3 пословицы о временах года !!

Қазақ тiлi
3 пословицы о временах года !!
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Гость:
От осени к лету назад повтора нету Это осень
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