1/5+17/10 найдите значение выражения
Алгебра
1/5+17/10 найдите значение выражения
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Общий знаметаетель-10 ответ = 1,9
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