Изменение заряда конденсатора в колебательном контуре происходит по заказу:g=10-4 cos 10 Пt.Чему равна амплитуда силы тока,частота и период электромагнитных колебаний в контуре.Написать уравнение выражающее зависимость силы ток...

Физика

Изменение заряда конденсатора в колебательном контуре происходит по заказу:g=10-4 cos 10 Пt.Чему равна амплитуда силы тока,частота и период электромагнитных колебаний в контуре.Написать уравнение выражающее зависимость силы тока от времени

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