Р=54см.длина-18см.КаковаS прямоугольника?
Математика
Р=54см.длина-18см.КаковаS прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54 - 2*18=54-36=18 см на другие 2 стороны приходится 18/2=9 см каждая сторона ширина 9 см,длина 18 см площадь=длина*ширина площадь=9*18=162 см²
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