Мой памятный день. 5 Класс. Сочинение.

Гость: Гость:

Я с родителями ездила в деревню. Она была за городом. Мы любим туда ездить , особенно по выходным.Когда мы приехали мой папа начал разгружать машину. Потом мы пошли в дом. А папы еще не было.. Я начала беспокоится. Мне мама сказала что не надо волноваться,ив это вошел мой папа с шашлыком. Это был самый лучший и памятный день!