Мой памятный день. 5 Класс. Сочинение.
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Мой памятный день. 5 Класс. Сочинение.
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Гость:
Я с родителями ездила в деревню. Она была за городом. Мы любим туда ездить , особенно по выходным.Когда мы приехали мой папа начал разгружать машину. Потом мы пошли в дом. А папы еще не было.. Я начала беспокоится. Мне мама сказала что не надо волноваться,ив это вошел мой папа с шашлыком. Это был самый лучший и памятный день!
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