Хоть не шляпа а с полями не цветок с корешком разговаривает с нами всем понятным я??ыком 2 класс

Окружающий мир

Хоть не шляпа а с полями не цветок с корешком разговаривает с нами всем понятным я??ыком 2 класс

Автор: Гость