Хоть не шляпа а с полями не цветок с корешком разговаривает с нами всем понятным я??ыком 2 класс

Окружающий мир
Хоть не шляпа а с полями не цветок с корешком разговаривает с нами всем понятным я??ыком 2 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на загадку:это книга или тетрадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Информационный центр рибосомы это
Ответить
Русский язык
Составьте сказку про числа . Желательно не длинную.
Ответить
Русский язык
Русский язык 3 класс Соловейчик Кузьменко 152 упражнение на какие группы разделишь другие слова? Запиши их в разные столбики. Билет* безбилетный* б...
Ответить
Українська література
Задание №2 помогите очень нада срочно
Ответить
Математика
Дано: ABCD - параллелограмм BC=BD BD⊥AD _____________________ Найти: Все углы
Ответить