Русский язык 3 класс Соловейчик Кузьменко 152 упражнение на какие группы разделишь другие слова? Запиши их в разные столбики. Билет* безбилетный* без билета

Русский язык
Русский язык 3 класс Соловейчик Кузьменко 152 упражнение на какие группы разделишь другие слова? Запиши их в разные столбики. Билет* безбилетный* без билета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1гр Существительное - билет 2гр Прилагательное- безбилетный 3гр Второстепенные чл предлож.-без билета
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