Срочно! Дополнить предложения второстепенными членами так, чтобы получился связный текст.Упр 176,5 кл. Текут реки пекут печи летит Баба Яга избушка поварачивается злится Кощей Колобок попался лиса обманывает Иван Ц б...
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Срочно! Дополнить предложения второстепенными членами так, чтобы получился связный текст.Упр 176,5 кл. Текут реки пекут печи летит Баба Яга избушка поварачивается злится Кощей Колобок попался лиса обманывает Иван Ц борется волк побит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текут широкие речки пекут горячие печки летит старая Баба Яга избушка на курьих ножках поварачиватся злится Кощей Бессмертный колобок попался на хитрость лиса обманывает хитростью Иван Ц борется с Кощеем волк сильно побит ИЗВИНЯЙТЕ, если неправильно
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