Условие и решение задачи курочка снесла 10 яиц. Мышка разбила 4 яйца, но курочка сне??ла еще 3 яйца. Сколько стало?

Математика

Условие и решение задачи курочка снесла 10 яиц. Мышка разбила 4 яйца, но курочка сне??ла еще 3 яйца. Сколько стало?

Автор: Гость