Условие и решение задачи курочка снесла 10 яиц. Мышка разбила 4 яйца, но курочка сне??ла еще 3 яйца. Сколько стало?

Математика
Условие и решение задачи курочка снесла 10 яиц. Мышка разбила 4 яйца, но курочка сне??ла еще 3 яйца. Сколько стало?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-4=6(шт) осталось после того,как мышка разбила 6+3=9(шт) стало,после того, как курочка снесла еще 3 яица
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