Найдите значение выражения: -b,если b=1,55*25/31+3 29/30:0,4
Математика
Найдите значение выражения: -b,если b=1,55*25/31+3 29/30:0,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
115/100*25/31+29/10:0.4 5/100*25+29/10:0.4 1/20*25+29/10:0.4 5/4+29/4:0.4 5/9+29/4 34/4 17/2 8,5 ответ: 8.5
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