Слово местный корень
Русский язык
Слово местный корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень - мест. Н - суффикс. "Ый" - окончание. Всё, кроме окончания - основа слова.
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