Какие прилагательные из второй строки можно объединить в словосочетания с существительными из первой строки, составь и запиши словосочетания, раскрывая скобки и вставляя окончания. Укажи род

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Какие прилагательные из второй строки можно объединить в словосочетания с существительными из первой строки, составь и запиши словосочетания, раскрывая скобки и вставляя окончания. Укажи род

Автор: Гость