Написати 1 прислів,я або приказку у формі спонукального речення.

Українська мова
Написати 1 прислів,я або приказку у формі спонукального речення.
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Автор: Гость
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Гость:
Клади перед людей хліб на столі, будеш у людей на чолі
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