В семье трое детей:Женя,Валя и Саша;2 мальчика и одна девочка. Среди имен Женя и Ва??я есть имя одного мальчика. Среди имен Саша и Женя тоже есть имя одного мальчика. КАК ЗОВУТ ДЕВОЧКУ???)))
Математика
В семье трое детей:Женя,Валя и Саша;2 мальчика и одна девочка. Среди имен Женя и Ва??я есть имя одного мальчика. Среди имен Саша и Женя тоже есть имя одного мальчика. КАК ЗОВУТ ДЕВОЧКУ???)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валя так зовут девочку...
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