В семье трое детей:Женя,Валя и Саша;2 мальчика и одна девочка. Среди имен Женя и Ва??я есть имя одного мальчика. Среди имен Саша и Женя тоже есть имя одного мальчика. КАК ЗОВУТ ДЕВОЧКУ???)))

Математика

В семье трое детей:Женя,Валя и Саша;2 мальчика и одна девочка. Среди имен Женя и Ва??я есть имя одного мальчика. Среди имен Саша и Женя тоже есть имя одного мальчика. КАК ЗОВУТ ДЕВОЧКУ???)))

Автор: Гость