Что будет если в один стакан насыпать соль а в другой измельчающей мел и помешать
Окружающий мир
Что будет если в один стакан насыпать соль а в другой измельчающей мел и помешать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль растворится в воле, а мел даст осадок на дне стакана
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Начертите две пересекающиеся прямые и выберете на одной из них отвезок который имеет общую точку с другой прямой укажите точку которая лежит на одн...
Математика
Русский язык
Какие прилагательные из второй строки можно объединить в словосочетания с существительными из первой строки, составь и запиши словосочетания, раскр...