Что будет если в один стакан насыпать соль а в другой измельчающей мел и помешать

Окружающий мир
Что будет если в один стакан насыпать соль а в другой измельчающей мел и помешать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль растворится в воле, а мел даст осадок на дне стакана
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